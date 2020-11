Cossolo (Federfarma): 'Abbandono prevenzione tragedia nella tragedia' (Di giovedì 19 novembre 2020) (Adnkronos) - "Se non si interviene rapidamente pagheremo la mancanza di prevenzione delle patologie non Covid e la mancata aderenza alle cure, fenomeno legato alla pandemia che ha assorbito la nostra attenzione. E' necessario invertire la rotta per evitare la tragedia nella tragedia". E' l'allarme di Marco Cossolo, presidente diFederfarma che oggi ha presentato il 'Tour della salute', iniziativa itinerante nelle prime due edizioni, che quest'anno, a causa dell'emergenza coronavirus, 'viaggerà' sul web e sui canali social, realizzata in collaborazione con Federfarma e con il sostegno incondizionato di Teva Italia. "La grande attenzione mediatica e anche sanitaria che abbiamo sul Covid-19 - ha spiegato Cossolo - ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) (Adnkronos) - "Se non si interviene rapidamente pagheremo la mancanza didelle patologie non Covid e la mancata aderenza alle cure, fenomeno legato alla pandemia che ha assorbito la nostra attenzione. E' necessario invertire la rotta per evitare la". E' l'allarme di Marco, presidente diche oggi ha presentato il 'Tour della salute', iniziativa itinerante nelle prime due edizioni, che quest'anno, a causa dell'emergenza coronavirus, 'viaggerà' sul web e sui canali social, realizzata in collaborazione cone con il sostegno incondizionato di Teva Italia. "La grande attenzione mediatica e anche sanitaria che abbiamo sul Covid-19 - ha spiegato- ha ...

In farmacia per i bambini: un aiuto per i bambini in povertà sanitaria

Torna In Farmacia per i bambini, l'iniziativa nazionale per la raccolta di farmaci da banco, alimenti per l'infanzia e prodotti pediatrici ...

