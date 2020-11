Coronavirus, i positivi scappano da Napoli per rifugiarsi nel Lazio (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono arrivate le prime denunce per persone positive al Coronavirus che dalla Campania si sono riversati nel Lazio. L’elenco è molto lungo e conta già 27 nomi: alla questura di Latina sono stati fermati cittadini di Napoli o del Casertano che hanno attraversato il confine col Lazio per farsi curare in un ospedale del Sud L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono arrivate le prime denunce per persone positive alche dalla Campania si sono riversati nel. L’elenco è molto lungo e conta già 27 nomi: alla questura di Latina sono stati fermati cittadini dio del Casertano che hanno attraversato il confine colper farsi curare in un ospedale del Sud L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

you_trend : ?? #Coronavirus, 18/11/20 • Attualmente positivi: 743.168 • Deceduti: 47.217 (+753) • Dimessi/Guariti: 481.967 (+24… - RegioneER : #sanitaER #coronavirus l’aggiornamento per l'Emilia-Romagna: 2.219 nuovi positivi, di cui 984 asintomatici da cont… - RegLombardia : #LNews I tamponi effettuati oggi sono 38.100, i nuovi positivi 7.633. Il rapporto è pari al 20%. I guariti/dimess… - Omma_Drama : RT @intuslegens: #Borrelli: «I morti comprendono quelli non 'per' ma 'con #coronavirus'». Significa che i 793 di ieri sono in gran parte mo… - Il_Centro : #Abruzzo #19novembre #giovedi #coronavirus #covid #pandemia #operaipositivialCovid #GruppoFiat #ValdiSangro #Chieti… -