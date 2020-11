Con l’Italia divisa in zone è tornata la piaga degli affetti divisi dai Dpcm Compagni | mogli e mariti chiedono a Conte deroghe per poter tornare ad abbracciarsi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 19 novembre 2020) Chiara, Alessandro, Francesca, Lara, Pina. Tanti nomi e tante storie diverse, di, fidanzate, padri,, accomunate però in questo momento dalla stessa angoscia, quello di nonabbracciare i propri cari perché residenti in regioni diverse. Coninladaie a fare ancora più male c’è ora il particolare che è possibile il ricongiungimento per le coppie in cui uno dei due è all’estero e non lo è invece per chi si trova, per ragioni di lavoro o altro, in parti diverse d’Italia. Si sono riuniti in gruppo, chiamandolo congiunti fuori regione, e hanno scritto al premier Giuseppe, ai ministri ...