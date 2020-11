Colpisce la moglie con un pugno e poi le porta via il telefono, 35enne arrestato (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRoccarainola (Na) – Subiva violenza dal marito già dal 2017 ma quello che è successo ieri a Roccarainola, in provincia di Napoli, non ha più potuto sopportarlo tanto da chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Così i carabinieri delle stazioni di Roccarainola e Cicciano hanno arrestato per rapina e maltrattamenti un 35enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Ha intercettato la moglie in strada mentre era in auto. Le ha intralciato e poi bloccato la marcia. La donna ha avuto giusto il tempo di allertare i carabinieri e poi è stata colpita da un pugno in pieno volto. Il marito le ha poi sottratto il cellulare e ha tentato di fuggire in auto. La donna ha provato a fermarlo lanciandosi nell’abitacolo ma non ha ottenuto risultati. Guidati dalle grida della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRoccarainola (Na) – Subiva violenza dal marito già dal 2017 ma quello che è successo ieri a Roccarainola, in provincia di Napoli, non ha più potuto soprlo tanto da chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Così i carabinieri delle stazioni di Roccarainola e Cicciano hannoper rapina e maltrattamenti undel posto, già noto alle forze dell’ordine. Ha intercettato lain strada mentre era in auto. Le ha intralciato e poi bloccato la marcia. La donna ha avuto giusto il tempo di allertare i carabinieri e poi è stata colpita da unin pieno volto. Il marito le ha poi sottratto il cellulare e ha tentato di fuggire in auto. La donna ha provato a fermarlo lanciandosi nell’abitacolo ma non ha ottenuto risultati. Guidati dalle grida della ...

