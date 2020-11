Calabria | Occhiuto Fi | ' Morra indecente contro Santelli | si dimetta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - “insulta Jole, tutti i calabresi che la hanno fortemente voluta presidente della Regione e tutti i malati oncologici. Dal presidente della Commissione parlamentare Antimafia abbiamo udito parole gravissime, indegne per un rappresentante delle istituzioni, indecenti dal punto di vista umano. Il grillino dovrebbe scusarsi pubblicamente e un istante dopo dimettersi. Una infamia come questa non può essere tollerata”. Lo afferma in una nota Roberto, vice capogruppo vicario di Forza Italia alla Camera dei deputati.