Allerta Meteo | a Napoli parchi e cimiteri chiusi

DPCgov : ? ??? In arrivo piogge e venti fino a burrasca forte su gran parte del Paese ?? ?? Allerta ARANCIONE, venerdì… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, mercoledì #18novembre, su Puglia, Basilicata, Calabria e parte della Sicilia. ?? Consulta… - aniciaviaggi : RT @Adnkronos: Allerta #meteo domani #20novembre, ecco dove - baritoday : Maltempo, scatta l'allerta meteo nel Barese: in arrivo temporali e forti raffiche di vento - Adnkronos : Allerta #meteo domani #20novembre, ecco dove -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Meteo

Parchi e cimiteri chiusi per allerta meteo a Napoli. Lo ha deciso il sindaco Luigi de Magistris in conseguenza dell’Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 9:00 d ...I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. venerdì, 20 novembre: Cieli molto nuvolosi o coperti al ...