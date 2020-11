Alessandro Gassman | lutto atroce per il grande attore

Leggi su yeslife

(Di giovedì 19 novembre 2020) L’piange l’assenza di uno degli interpreti più grandi e a lui molto cari: scopriamolo insieme La perdita di unè sempre qualcosa che fa rumore in giro. Soprattutto per coloro con il quale avevano condiviso rapporti d’amicizia e professionali, davvero unici. L’ultimo in ordine di tempo a non riuscire proprio a L'articolo proviene da YesLife.it.