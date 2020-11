Alberto Genovese, la 18enne che ha denunciato le violenze alla festa: “Distrutta, sotto choc” (Di giovedì 19 novembre 2020) “Non avrei mai pensato di andare a una festa e di vivere un incubo”. A parlare è la ragazza di 18 anni che ha denunciato Alberto Genovese per averla violentata e segregata per ore, dopo averla resa incosciente con un mix di droghe. “Sono distrutta, confusa e sotto choc“, dice la giovane attraverso il suo legale “Sta pian piano prendendo coscienza di quel che le è capitato – racconta l’avvocato Luca Procaccini – ma sta malissimo e ha iniziato un percorso di cure con psicologi“, ha spiegato l’avvocato Luca Procaccini. La 18enne la sera del 10 ottobre era andata al party nell’attico con vista Duomo, rinominato “Terrazza Sentimento”, insieme ad alcune amiche. Ma da quell’appartamento – come ha denunciato – è riemersa soltanto la sera dopo, quando, dopo essersi ripresa, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) “Non avrei mai pensato di andare a unae di vivere un incubo”. A parlare è la ragazza di 18 anni che haper averla violentata e segregata per ore, dopo averla resa incosciente con un mix di droghe. “Sono distrutta, confusa echoc“, dice la giovane attraverso il suo legale “Sta pian piano prendendo coscienza di quel che le è capitato – racconta l’avvocato Luca Procaccini – ma sta malissimo e ha iniziato un percorso di cure con psicologi“, ha spiegato l’avvocato Luca Procaccini. Lala sera del 10 ottobre era andata al party nell’attico con vista Duomo, rinominato “Terrazza Sentimento”, insieme ad alcune amiche. Ma da quell’appartamento – come ha– è riemersa soltanto la sera dopo, quando, dopo essersi ripresa, ...

