Vasco Rossi | “Sono sopravvissuto agli anni delle Br | alla droga | alla depressione E al coma | 3 o 4 volte”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 18 novembre 2020)un”. Cosìinizia la sua lettera indirizzata a Cesare Cremonini, il quale veste i pdi direttore artistico del numero di Vanity Fair in edicola dal 18 novembre, e per l’occasione ha invitato il rocker a una riflessione sul significato della parola “vivere”. Nel corso della missiva, il cantante ha ripercorso varie tappe della sua vita durante le quali si è sentito, per l’appunto, un“noia”. Vivendo a Zocca sapevo che da lì bisognava partire perché se sei in pensione ci stai benissimo, ma a 20non c’è niente da fare. Il mio treno si è chiamato Punto Radio, unaprime radio “pirata” o “libere””. Poi per ...