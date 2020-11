U&D, Giulio Raselli lancia una stoccata alla ex Giulia: “tanto fumo” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Giulio Raselli e Giulia Urso si sono lasciati qualche settimana fa. La coppia, nata a Uomini e donne è scoppiata e l’annuncio della rottura è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Proprio oggi, l’ex tronista ha sferrato un duro attacco contro l’ormai ex fidanzata, accusata di non provare un vero sentimento nei suoi confronti: ‘ Tutto quel grande amore che diceva ci fosse, non c’era’. Parole amare quelle dell’ex tronista mentre, al momento, la controparte resta in silenzio sulla vicenda. La storia tra Raselli e Giulia Urso è finita La storia d’amore tra Giulio Raselli e Giulia Urso nata all’interno di Uomini e donne è arrivata al capolinea. Da qualche settimana i due non stanno più insieme e la notizia ha lasciato basiti i numerosi fan della coppia, ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 18 novembre 2020)Urso si sono lasciati qualche settimana fa. La coppia, nata a Uomini e donne è scoppiata e l’annuncio della rottura è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Proprio oggi, l’ex tronista ha sferrato un duro attacco contro l’ormai ex fidanzata, accusata di non provare un vero sentimento nei suoi confronti: ‘ Tutto quel grande amore che diceva ci fosse, non c’era’. Parole amare quelle dell’ex tronista mentre, al momento, la controparte resta in silenzio sulla vicenda. La storia traUrso è finita La storia d’amore traUrso nata all’interno di Uomini e donne è arrivata al capolinea. Da qualche settimana i due non stanno più insieme e la notizia ha lasciato basiti i numerosi fan della coppia, ...

acmilan : Milanello's Monday: in-house friendly with our U-19 ?? Si riparte: test con la Primavera per i rossoneri ??… - hi_mija : Haha ok Twitter u do u uwu - Gilles_Simeoni : 11 di nuvembre di u 1918. Finisce a Grande Guerra. Più d’un seculu dopu, ogni paese di Corsica è ogni famiglia cors… - frncndelvalle : U should daldal more bro HSHSHAHAHAHAHAHHAHAHA?? - NicoColani : È di 30.850 la quota massima dei lavoratori non comunitari subordinati, stagionali e non stagionali, e di lavorator… -

Ultime Notizie dalla rete : U&D Giulio U POST E FATIC… l'unico pensiero. Sindaci in lotta per promuovere Ciro Fralliciardi all'EVI Il Dispari Quotidiano Us Tolentino e Juventus Club: accordo per la concessione gratuita del campo "Ciarapica"

Firmato l’atto di accordo tra U.S. Tolentino 1919 e Juventus Club Tolentino per la concessione del campo “Ciarapica”. Si allarga il rapporto di collaborazione tra le due realtà calcistiche tolentinati ...

Hyrule Warriors: L'era della calamità - La recensione del nuovo musou targato Zelda

La nuova esclusiva per Nintendo Switch convince, offrendo un buon ibrido tra il mondo di Breath of the Wild e dei giochi Dynasty Warriors.

Firmato l’atto di accordo tra U.S. Tolentino 1919 e Juventus Club Tolentino per la concessione del campo “Ciarapica”. Si allarga il rapporto di collaborazione tra le due realtà calcistiche tolentinati ...La nuova esclusiva per Nintendo Switch convince, offrendo un buon ibrido tra il mondo di Breath of the Wild e dei giochi Dynasty Warriors.