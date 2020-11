‘Ti ammazzo’: non accetta la fine della storia e minaccia l’ex. Allontanato uomo violento (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Polizia di Stato – Questura di Latina prosegue nella propria attività di contrasto al fenomeno della violenza ai danni delle donne, coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina. I fatti Nella giornata di ieri, martedì 17 novembre 2020, i poliziotti della Squadra Mobile hanno eseguito una ordinanza di divieto di avvicinamento alla parte offesa con allontanamento dalla casa familiare, emessa dal GIP del Tribunale di Latina dott.ssa Castriota nei confronti di C. B., cittadino romeno quarantenne. L’uomo che non si è mai rassegnato alla conclusione del rapporto ha intrapreso tutta una serie di condotte moleste e minacciose nei confronti dell’ex compagna. In una circostanza, convinto che la donna avesse iniziato una nuova relazione sentimentale, la chiamava ripetutamente al telefono, intimandole ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Polizia di Stato – Questura di Latina prosegue nella propria attività di contrasto al fenomenoviolenza ai danni delle donne, coordinata dalla ProcuraRepubblica di Latina. I fatti Nella giornata di ieri, martedì 17 novembre 2020, i poliziottiSquadra Mobile hanno eseguito una ordinanza di divieto di avvicinamento alla parte offesa con allontanamento dalla casa familiare, emessa dal GIP del Tribunale di Latina dott.ssa Castriota nei confronti di C. B., cittadino romeno quarantenne. L’che non si è mai rassegnato alla conclusione del rapporto ha intrapreso tutta una serie di condotte moleste e minacciose nei confronti delcompagna. In una circostanza, convinto che la donna avesse iniziato una nuova relazione sentimentale, la chiamava ripetutamente al telefono, intimandole ...

