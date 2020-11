Sulla cancellazione del debito pubblico | Sassoli resta solo

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 18 novembre 2020) L’entusiasmo è durato tre giorni. La proposta di cancellare ilcontratto dai Paesi Ue per rispondere all’emergenza Covid lanciata domenica dal presidente del Parlamento Europeo Davidha avuto il merito di alimentare un vivace dibattito tra gli economisti, ma sul fronte politico si è già scontrata contro un muro. E non un muro qualsiasi. Banca Centrale Europea e Commissione hanno stoppato sul nascere ogni ipotesi di eliminare parte dei debiti degli Stati membri e il governo italiano, che avrebbe potuto - teoricamente - trarre qualche vantaggio da tale dibattito visto il suo ammontare di, ha fatto capire che non intende assecondarlo né di intestarsi questa battaglia che è, prima di tutto, politica. “Non ci sono le basi giuridiche per unadel ...