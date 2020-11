Scarpe Lidl, da 12,99 in negozio a 60 euro on line : cosa sta succedendo? (Di mercoledì 18 novembre 2020) Spiegare un evento del genere, è cosa davvero complicata, ma cosa può aver spinto tanta gente quasi alla rissa da Lidl? Scarpe LidlHanno fatto notizia le immagini degli store Lidl letteralmente presi d’assalto per accaparrarsi la line di calzini, ciabatte e Scarpe del marchio tedesco. Ha fatto discutere l’accanimento dei clienti proprio riguardo le Scarpe, vendute in negozio a 12,99 quindi presumibilmente, a detta di molti non di fattura pregiata, ma allora perchè tanto isterismo, perchè la ressa e la rissa sfiorata davanti agli scaffali della nota catena di supermercati? Secondo alcuni, i prodotti a marchio Lidl avrebbero infatti un fascino ... Leggi su chenews (Di mercoledì 18 novembre 2020) Spiegare un evento del genere, èdavvero complicata, mapuò aver spinto tanta gente quasi alla rissa daHanno fatto notizia le immagini degli storeletteralmente presi d’assalto per accaparrarsi ladi calzini, ciabatte edel marchio tedesco. Ha fatto discutere l’accanimento dei clienti proprio riguardo le, vendute ina 12,99 quindi presumibilmente, a detta di molti non di fattura pregiata, ma allora perchè tanto isterismo, perchè la ressa e la rissa sfiorata davanti agli scaffali della nota catena di supermercati? Secondo alcuni, i prodotti a marchioavrebbero infatti un fascino ...

pietroraffa : L'assembramento e le risse. Per delle scarpe. Della #Lidl. La situazione è abbondantemente sfuggita di mano - forumJuventus : Anche CR7 ha scelto le scarpe #Lidl ?? - Corriere : La folle corsa alle scarpe della Lidl: esaurite in tutta Italia in poche ore, tra code ... - MicheleGuetta : RT @GiuseppePalma78: Un Paese che accetta in silenzio la chiusura dei teatri ma fa la fila per delle scarpe, pure orribili, della Lidl, è u… - alessiob67 : RT @Kotiomkin: Comprare le scarpe della #Lidl pensando di avere delle Nike è come votare cinquestelle pensando che #DiBattista sia Che Guev… -