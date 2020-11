Sanità Calabria, la 'Strada' ora è aperta: 'Arrivano gli ospedali d'Emergency' (Di mercoledì 18 novembre 2020) 'Leggo da un'agenzia di stampa che non sarei disponibile a fare il commissario in Calabria: ribadisco (perché evidentemente serve farlo ancora) che non ho ricevuto alcuna proposta formale e che ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 18 novembre 2020) 'Leggo da un'agenzia di stampa che non sarei disponibile a fare il commissario in: ribadisco (perché evidentemente serve farlo ancora) che non ho ricevuto alcuna proposta formale e che ...

bobogiac : Gratteri può esprimere la sua opinione sulla scelta politica del commissario sanità Calabria e nessuno fiata. A qua… - fattoquotidiano : Eugenio Gaudio, il nuovo commissario alla Sanità in Calabria è indagato nell’inchiesta sui concorsi all’università… - matteosalvinimi : ??Il commissario del governo #Zuccatelli, quello dei consigli su 'lingua in bocca per 15 minuti', si è dimesso. Bene… - Giusepp80706236 : RT @GiancarloDeRisi: Chi vuole Strada commissario alla Sanità della Calabria? Quei nullafacenti dei grillini: occasione irripetibile, dicon… - egli_lui : RT @AlexSabetti: Ho una mezz'ora libera, potrei fare il commissario alla sanità in Calabria fino a ora di cena. #Calabria -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Calabria Covid Calabria, Gaudio si dimette da commissario. Strada: «Accordo tra Emergency e Protezione Civile» Corriere della Sera