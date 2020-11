Roma, forte intossicazione alimentare per Smalling. Perez e Spinazzola in gruppo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una forte intossicazione alimentare ha costretto il difensore Chris Smalling a fermarsi. Il difensore della Roma ha dovuto lavorare in maniera individuale e in modo ridotto. Da valutare in vista del Parma domenica, ma non dovrebbe avere problemi. Buone notizie, invece, sul fronte Spinazzola e Carles Perez che sono tornati in gruppo. Mirante svolge lavoro personalizzato propedeutico al reinserimento in gruppo domani. Foto: Transfermarkt L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 18 novembre 2020) Unaha costretto il difensore Chrisa fermarsi. Il difensore dellaha dovuto lavorare in maniera individuale e in modo ridotto. Da valutare in vista del Parma domenica, ma non dovrebbe avere problemi. Buone notizie, invece, sul frontee Carlesche sono tornati in. Mirante svolge lavoro personalizzato propedeutico al reinserimento indomani. Foto: Transfermarkt L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

