PS5, PS4 e i first party cross-gen: 'i giochi saranno costruiti da zero per sfruttare le funzionalità next-gen' (Di mercoledì 18 novembre 2020) Per qualcuno sarà stato uno shock apprendere che giochi come Horizon Forbidden West e Sackboy: A Big Adventure sranno titoli cross-gen in uscita sia su PS4 che su PS5. Prima di allora i giochi erano stati rivelati solo come titoli PS5 e Sony sembrava attenersi alla classica idea di "generazioni console". Le cose, però, sono decisamente cambiate, poiché ora il gigante giapponese ha confermato lo sviluppo cross-gen dei giochi per i prossimi 3 anni. Coloro che sono subito passati alla next-gen non ne sono troppo contenti, ma Jim Ryan ha rassicurato i giocatori già in possesso di PS5. In un'intervista con Telegraph, al CEO di PlayStation è stato chiesto il suo punto di vista sulle preoccupazioni legate allo sviluppo cross-gen che secondo molti "bloccherebbe" i ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 18 novembre 2020) Per qualcuno sarà stato uno shock apprendere checome Horizon Forbidden West e Sackboy: A Big Adventure sranno titoli-gen in uscita sia su PS4 che su PS5. Prima di allora ierano stati rivelati solo come titoli PS5 e Sony sembrava attenersi alla classica idea di "generazioni console". Le cose, però, sono decisamente cambiate, poiché ora il gigante giapponese ha confermato lo sviluppo-gen deiper i prossimi 3 anni. Coloro che sono subito passati alla-gen non ne sono troppo contenti, ma Jim Ryan ha rassicurato i giocatori già in possesso di PS5. In un'intervista con Telegraph, al CEO di PlayStation è stato chiesto il suo punto di vista sulle preoccupazioni legate allo sviluppo-gen che secondo molti "bloccherebbe" i ...

Medeapm : RT @Eurogamer_it: I first party cross-gen saranno costruiti da zero per sfruttare le feature di #PS5. - Eurogamer_it : I first party cross-gen saranno costruiti da zero per sfruttare le feature di #PS5. - Multiplayerit : PS5 e PS4: i giochi cross-gen sfrutteranno le caratteristiche next gen, dice Jim Ryan - infoitscienza : Sony non capisce che ci sia di sbagliato nel portare giochi PS5 anche su PS4 - fortnite_leakk : Ecco il peso dell'aggiornamento sulle varie piattaforme: ?? Pc: 2.34 GB ?? Ps4: 3.5 GB ?? Ps5: 2 GB ?? Xbox: 3.6 GB ??… -