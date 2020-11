Paolo Brosio disperato: “Ha scoperto che non respirava più” (Di mercoledì 18 novembre 2020) È un momento davvero particolare per Paolo Brosio, la cui vita è stata travolta dalla curiosità per la sua storia d’amore. Paolo, infatti, ha presentato la sua compagna, Maria Laura De Vitis, più giovane di lui di 44 anni. Intervistato da Novella 2000, Brosio ha parlato della sua relazione e della breve esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip. 42 anni di differenza a dividerli: lui, Paolo Brosio, di 64 anni e lei, Maria Laura De Vitis, di 22. Come previsto, la nuova relazione del conduttore ha fatto molto discutere ma, ospiti a Live Non è la D’Urso, i due hanno dichiarato di essere pronti a vivere la loro storia d’amore nonostante la differenza di età: “Se sono innamorato? Mi sembra una parola importante, cotto mi evoca invece una griglia, quella in cui mi trovo ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 18 novembre 2020) È un momento davvero particolare per, la cui vita è stata travolta dalla curiosità per la sua storia d’amore., infatti, ha presentato la sua compagna, Maria Laura De Vitis, più giovane di lui di 44 anni. Intervistato da Novella 2000,ha parlato della sua relazione e della breve esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip. 42 anni di differenza a dividerli: lui,, di 64 anni e lei, Maria Laura De Vitis, di 22. Come previsto, la nuova relazione del conduttore ha fatto molto discutere ma, ospiti a Live Non è la D’Urso, i due hanno dichiarato di essere pronti a vivere la loro storia d’amore nonostante la differenza di età: “Se sono innamorato? Mi sembra una parola importante, cotto mi evoca invece una griglia, quella in cui mi trovo ...

