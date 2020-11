Minala: “In Cina siamo tornati ad una vita normale, nessuno poteva prevedere questa situazione” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Joseph Minala ha parlato a Tuttosalernitana.com della sua esperienza in Cina e delle voci di mercato che lo vedono di ritorno a Salerno a gennaio:“Mi dispiace molto per quanto sta succedendo in Italia a causa del Coronavirus, è una situazione che nessuno poteva prevedere. Qui le cose sono state affrontate diversamente, hanno fatto i tamponi a tutta la popolazione e c’è stato un rispetto assoluto della legge da parte dei cittadini, ma soprattutto una grande competenza delle forze politiche. Non mi va di parlare di questo argomento nel dettaglio, faccio il calciatore e non mi va di entrare in questioni più grandi di me. Ma c’è un dato inconfutabile e che fa riflettere, qui dove tutto è partito siamo tornati ad una vita assolutamente ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 18 novembre 2020) Josephha parlato a Tuttosalernitana.com della sua esperienza ine delle voci di mercato che lo vedono di ritorno a Salerno a gennaio:“Mi dispiace molto per quanto sta succedendo in Italia a causa del Coronavirus, è una situazione che. Qui le cose sono state affrontate diversamente, hanno fatto i tamponi a tutta la popolazione e c’è stato un rispetto assoluto della legge da parte dei cittadini, ma soprattutto una grande competenza delle forze politiche. Non mi va di parlare di questo argomento nel dettaglio, faccio il calciatore e non mi va di entrare in questioni più grandi di me. Ma c’è un dato inconfutabile e che fa riflettere, qui dove tutto è partitoad unaassolutamente ...

TUTTOB1 : La Città: 'Minala: 'Tifo Salernitana in Cina'' - salernonotizie : Minala ha il cuore sempre granata: “Tifo per la Salernitana anche qui in Cina” - marcoconterio : 19) Nel giorno in cui il Jiangsu Suning è Campione, ho provato a raccontare come lavora un club cinese sullo scouti… -

