L'immunità al Covid dura almeno 8 mesi. Uno studio (Di mercoledì 18 novembre 2020) AGI - L'immunità al nuovo coronavirus potrebbe durare almeno 8 mesi e i sopravvissuti, anche a forme leggere dell'infezione, potrebbero essere protetti per anni. almeno questo è quanto emerso da uno studio del La Jolla Institute in California, pubblicato sul sito di pre-stampa medRxiv. I ricercatori hanno scoperto che i livelli delle cellule immunitarie contro Covid-19 iniziano a diminuire lentamente nei mesi successivi all'infezione, ma una quantità sufficiente per bloccare la re-infezione dura di più, forse per anni. Si tratta di una notizia confortante, considerati i numerosi studi che hanno suggerito che gli anticorpi svaniscono entro tre mesi. I risultati, inoltre, suggeriscono che la protezione conferita dai ... Leggi su agi (Di mercoledì 18 novembre 2020) AGI - L'al nuovo coronavirus potrebberee i sopravvissuti, anche a forme leggere dell'infezione, potrebbero essere protetti per anni.questo è quanto emerso da unodel La Jolla Institute in California, pubblicato sul sito di pre-stampa medRxiv. I ricercatori hanno scoperto che i livelli delle cellule immunitarie contro-19 iniziano a diminuire lentamente neisuccessivi all'infezione, ma una quantità sufficiente per bloccare la re-infezionedi più, forse per anni. Si tratta di una notizia confortante, considerati i numerosi studi che hanno suggerito che gli anticorpi svaniscono entro tre. I risultati, inoltre, suggeriscono che la protezione conferita dai ...

xx_Fabrizio_xx : Covid, l’immunità nei guariti potrebbe durare anni: lo studio - Ussignur_ : RT @AStramezzi: Questa è un’ottima notizia. Presumibilmente dura molto di più l’immunità, forse anni. Ho sempre pensato e scritto, che le s… - coledoni : RT @coledoni: L’immunità al Covid potrebbe durare mesi, se non anni (da uno studio anche italiano) - renzaric : @MSF_ITALIA Un vaccino che anche Fauci dice che non sarà sufficiente? A chi supera la covid dicono che non e’ detto… - Alfeo2Alfeo : RT @rasizza: Una buona notizia : immunità al Covid potrebbe durare mesi, se non anni, suggerisce un nuovo studio (anche italiano) @corrier… -

Ultime Notizie dalla rete : immunità Covid Covid, Italia terza al mondo per letalità: 4 morti ogni 100 casi Corriere della Sera