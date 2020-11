Le regioni a rischio Zona Rossa (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza, starebbe valutando un passaggio alla Zona Rossa per alcune regioni. Al momento quelle a rischio Zona Rossa sono la Puglia, Liguria e Basilicata. Queste al momento si trovano all’interno della Zona arancione. Per il Veneto che si trova in Zona Gialla, potrebbe dover passare alla Zona arancione. Al momento il Friuli Venezia Giulia non dovrebbe cambiare Zona e restare in Area Arancione, Sono valutazione fatte sulla base degli ultimi dati comunicati dall’Istituto superiore di sanità che tengono conto di numerosi indicatori, come l’indice Rt sui territori o i posti letto disponibili negli ospedali e nelle terapie intensive. dati al 18 novembre Leggi su udine20 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza, starebbe valutando un passaggio allaper alcune. Al momento quelle asono la Puglia, Liguria e Basilicata. Queste al momento si trovano all’interno dellaarancione. Per il Veneto che si trova inGialla, potrebbe dover passare allaarancione. Al momento il Friuli Venezia Giulia non dovrebbe cambiaree restare in Area Arancione, Sono valutazione fatte sulla base degli ultimi dati comunicati dall’Istituto superiore di sanità che tengono conto di numerosi indicatori, come l’indice Rt sui territori o i posti letto disponibili negli ospedali e nelle terapie intensive. dati al 18 novembre

