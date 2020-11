Lapadula, debutto amaro col Perù: “Due sconfitte non facili da digerire. Fare gol? Prima aiuto la squadra” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una manciata di minuti contro il Cile, poi la titolarità nella sconfitta contro l'Argentina. Per Gianluca Lapadula non è stato il debutto con la Nazionale che si sarebbe aspettato. C'era tanta attesa per vederlo all'opera, ma il centravanti non ha trovato la via del gol, così come tutta la formazione del Perù. Doppio 2-0 subito dai suoi nelle gare di qualificazioni ai Mondiali e tanta amarezza nelle parole rilasciate ai media locali.Lapadula: "Momento non facile ma ci rialzeremo"caption id="attachment 1052697" align="alignnone" width="774" Lapadula (getty images)/caption"Non è un momento facile, abbiamo subito due sconfitte nelle ultime partite ma credo che la squadra abbia giocato bene, soprattutto contro l'Argentina", ha detto Lapadula. "Sono triste ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una manciata di minuti contro il Cile, poi la titolarità nella sconfitta contro l'Argentina. Per Gianlucanon è stato ilcon la Nazionale che si sarebbe aspettato. C'era tanta attesa per vederlo all'opera, ma il centravanti non ha trovato la via del, così come tutta la formazione del. Doppio 2-0 subito dai suoi nelle gare di qualificazioni ai Mondiali e tanta amarezza nelle parole rilasciate ai media locali.: "Momento non facile ma ci rialzeremo"caption id="attachment 1052697" align="alignnone" width="774"(getty images)/caption"Non è un momento facile, abbiamo subito duenelle ultime partite ma credo che la squadra abbia giocato bene, soprattutto contro l'Argentina", ha detto. "Sono triste ...

