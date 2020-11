II parroco: «Non avevo dubbi sull’accoglienza di Nerano, vado oltre i commenti razzisti» (Di mercoledì 18 novembre 2020) La vicenda dello sbarco di ieri sera dei 16 migranti nella Baia di Nerano – Marina del Cantone – sta accendendo gli animi della comunità locale che vive di turismo e di attività legate ad esso: non solo residenziali ma anche di ristorazione qualitativa. In questo bailamme abbiamo chiesto a Don Michele di Martino parroco di Nerano di Massa Lubrense – e della vicina Termini – di darci la sintesi della “Chiesa del grembiule” locale. Di Martino ha festeggiato da pochi mesi il suo cinquantenario di sacerdozio: è un piemontese che ha svolto la sua attività pastorale soprattutto a Castellammare di Stabia, dove è stato – tra l’altro – anche assistente spirituale di generazioni di universitari cattolici (Fuci). Don Michele, come ha reagito la sua comunità di fronte allo sbarco dei migranti?“La comunità di Nerano, che è ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 18 novembre 2020) La vicenda dello sbarco di ieri sera dei 16 migranti nella Baia di– Marina del Cantone – sta accendendo gli animi della comunità locale che vive di turismo e di attività legate ad esso: non solo residenziali ma anche di ristorazione qualitativa. In questo bailamme abbiamo chiesto a Don Michele di Martinodidi Massa Lubrense – e della vicina Termini – di darci la sintesi della “Chiesa del grembiule” locale. Di Martino ha festeggiato da pochi mesi il suo cinquantenario di sacerdozio: è un piemontese che ha svolto la sua attività pastorale soprattutto a Castellammare di Stabia, dove è stato – tra l’altro – anche assistente spirituale di generazioni di universitari cattolici (Fuci). Don Michele, come ha reagito la sua comunità di fronte allo sbarco dei migranti?“La comunità di, che è ...

Quello che mi dà soddisfazione come parroco: non c'è stato bisogno della mia presenza in loco, perché si approntasse tutto quello che è stato necessario per l'accoglienza. Sono stato informato, ma ...

