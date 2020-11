Gf Vip | che gaffe | “Poverina | è pure morta” Ma lei è viva e vegeta

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.davvero incredibile al Grande Fratello Vip 2020: un concorrente sostiene che una nota attrice sia morta ma in realtà è. E’ unadavvero tremenda quella che è capitata al Grande Fratello Vip 2020 in cui è successo davvero di tutto: Tommaso Zorzi, infatti, nel parlare con gli altri inquilini, ha

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che, tra Andrea, Massimiliano e Dayane, il primo VIP salvo è... DAYANE! #GFVIP - trash_italiano : Pupo: 'tutte le donne del #GFVIP, tra cui Giulia Salemi, Adua, Dayane, Patrizia, Selvaggia, sposerebbero un miliard… - leyrahexia : RT @xxfreeavengers: #GFVIP La Mediaset che il 31 dicembre, dopo il discorso di Mattarella ,ci piazza il Cenone del GF VIP 5 e Harry Potter… - andreuccioli : RT @Niebbo: Sì, riguarda te che stai leggendo questo tweet. - xxfreeavengers : #GFVIP La Mediaset che il 31 dicembre, dopo il discorso di Mattarella ,ci piazza il Cenone del GF VIP 5 e Harry Pot… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip che

Sky Tg24

Un ritorno atteso da molti fan del "Grande Fratello Vip" quello di Cristiano Malgioglio. Ad annunciarlo lui stesso sulle pagine di "Chi", il settimanale diretto da Alfonso Signorini ...Il rapporto tra i due sarebbe iniziato solo in tempi molto recenti, ma Brosio non ha dubbi: “Sono certo che non è una cosa da poco…”, ha affermato. Benché lui è molto credente (e ne ha dato prova al ...