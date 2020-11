Coronavirus: piano vaccini Arcuri, a fine gennaio 3,4 mln dosi, prima ospedali e Rsa (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri si porta avanti e inizia a muovere i primi passi nella predisposizione del piano vaccini, con una mail, in possesso dell'Adnkronos, inviata ai presidenti delle regioni e, per conoscenza, ai ministri della Salute e degli Affari regionali. "Come noto - si legge nella comunicazione, l'Italia ha aderito all'iniziativa dell'Ue per l'acquisto del più ampio portafoglio possibile di vaccini" e i primi "potrebbero essere disponibili già a partire dai primi mesi del prossimo anno". "In particolare - scrive Arcuri - il vaccino Pfizer, il cui iter di validazione sembra essere, ad oggi, il più avanzato, permetterebbe all'Italia di disporre già dal fine gennaio 2021 di circa 3,4 milioni di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Il commissario per l'emergenza Domenicosi porta avanti e inizia a muovere i primi passi nella predisposizione del, con una mail, in possesso dell'Adnkronos, inviata ai presidenti delle regioni e, per conoscenza, ai ministri della Salute e degli Affari regionali. "Come noto - si legge nella comunicazione, l'Italia ha aderito all'iniziativa dell'Ue per l'acquisto del più ampio portafoglio possibile di" e i primi "potrebbero essere disponibili già a partire dai primi mesi del prossimo anno". "In particolare - scrive- il vaccino Pfizer, il cui iter di validazione sembra essere, ad oggi, il più avanzato, permetterebbe all'Italia di disporre già dal2021 di circa 3,4 milioni di ...

