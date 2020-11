Coronavirus La Glaxo possiede Pfizer e il laboratorio di Wuhan? No! Le solite teorie di complotto

(Di mercoledì 18 novembre 2020), ultime notizie del 18 novembre (Italia/Mondo) Da quanto si è iniziato a parlare del vaccino Covid19 della, di cui oggi si ritiene possa avere il 95% di efficacia (più 0,5 rispetto a quello annunciato da Moderna), i complottisti si stanno impegnando a trovare legami forzati per dimostrare il fantomaticomondiale dietro la corsa al vaccino e all’origine del virus. Il 12 novembre 2020 l’utente Francesca I. pubblica un post Facebook contenente un testo virgolettato, attribuito a un tal «Giuseppe Renda», in cui si sostiene che ildisia di proprietà della, che quest’ultima è proprietaria della, che sta concludendo la sperimentazione sul vaccino contro la Covid19, e altro ancora. C’è anche Soros nel testo, manca ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Glaxo

BorsaInside

Anche se l’amministratore delegato di Pfizer Alber Bourla ripete spesso di non aver preso fondi dai contribuenti americani per la ricerca e lo sviluppo del vaccino che la sua azienda sta sviluppando, ...Tutte le novità su Reithera, la società italiana che produce il vaccino anti Covid in sperimentazione nello Spallanzani nell’ambito di un progetto finanziato da Regione Lazio e ministero dell’Universi ...