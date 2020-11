Coronavirus: Conte, 'con dialogo e collaborazione rialzeremo testa' (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Auspico che le associazioni e le categorie come la vostra possano continuare a discutere con il governo nell'ambito di un confronto aperto, trasparente e costante. Con il dialogo e la collaborazione rialzeremo la testa". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'Assemblea Fipe Confcommercio 2020. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Auspico che le associazioni e le categorie come la vostra possano continuare a discutere con il governo nell'ambito di un confronto aperto, trasparente e costante. Con ile lala". Lo ha detto il premier Giuseppe, intervenendo all'Assemblea Fipe Confcommercio 2020.

