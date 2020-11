Conte: “Mi assumo tutta la responsabilità delle nomine in Calabria” (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA – “Mi assumo tutta la responsabilità della scelta di Gaudio. Non solo del fatto che la designazione non è andata a buon fine, ma anche delle precedenti nomine“. È il premier Giuseppe Conte ad assumersi tutta la responsabilità sulla vicenda della sanità calabrese in un colloquio con il quotidiano Repubblica. Leggi su dire (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA – “Mi assumo tutta la responsabilità della scelta di Gaudio. Non solo del fatto che la designazione non è andata a buon fine, ma anche delle precedenti nomine“. È il premier Giuseppe Conte ad assumersi tutta la responsabilità sulla vicenda della sanità calabrese in un colloquio con il quotidiano Repubblica.

matteosalvinimi : Mi sembra giusto che Conte premi #Arcuri con questo nuovo incarico, era stato già così bravo con quelli precedenti.… - Giorgiolaporta : Ho visto #Berlusconi e i suoi votare qui a #Bruxelles per gli uomini del PD e contro quelli di #Lega e… - MatteoRichetti : La qualità dei commissari alla sanità nominati per la #Calabria mi sembra un discreto elemento di continuità tra il #Conte 1 e il #Conte 2 - Morenozagor : RT @giure99: Commissario Calabria, la farsa e il dramma L’ultima figuraccia di Conte, un premier piccolo piccolo Conte sotto accusa per il… - TaniuzzaCalabra : Mi assumo tutta la responsabilità del casino in Calabria dice Conte. Be' vedi un po', pensavo che la colpa fosse di Zia Ntonetta. Mah. -

