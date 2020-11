Campidoglio | entro prossima settimana primi certificati telematici su condoni

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma – Saranno rilasciatilain sanatoria di pratiche di condono presentate attraverso la piattaforma tecnologica SUE – Servizi Unificati per l’Edilizia. L’obiettivo e’ l’implementazione del sistema nel suo complesso. Lo comunica in una nota il. Prosegue quindi la semplificazione delle procedure attraverso la piattaforma tecnologica SUE – Servizi Unificati per l’Edilizia, attivata nei mesi scorsi, che consente di usufruire telematicamente, attraverso un unico punto di accesso e con un accreditamento unico, di tutti i servizi disponibili per il settore dell’edilizia. Ad oggi sono state evase quasi 1500 pratiche di oltre 3000 richieste di documentazione effettuate digitalmente ed e’ stato concluso l’iter su un centinaio di ...