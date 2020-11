Bruxelles: sì a nostra bozza di Bilancio ma attenzione al debito (Di mercoledì 18 novembre 2020) Per la Commissione europea la maggior parte delle misure sostengono l'attività economica in un contesto di notevole incertezza anche se alcune non hanno l'adeguata copertura. Il rischio resta il debit,... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Per la Commissione europea la maggior parte delle misure sostengono l'attività economica in un contesto di notevole incertezza anche se alcune non hanno l'adeguata copertura. Il rischio resta il debit,...

Ultime Notizie dalla rete : Bruxelles nostra I riders di Bruxelles che fanno concorrenza a Amazon Euronews Italiano Da Bruxelles primo semaforo verde alla legge di bilancio italiana: “è in linea con raccomandazioni”

Il documento programmatico di bilancio (Dpb) italiano, ossia lo schema con i principali obiettivi e indicatori della legge bilancio che tutti i paesi euro inviano a Bruxelles entro il 15 ottobre per u ...

