Brescia-Mornar Bar oggi: orario, tv, streaming, programma EuroCup basket 2020-2021 (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Germani Brescia torna in campo oggi in EuroCup, alle 20.30, per il match che la vede contrapposta ai montenegrini del Mornar Bar. I lombardi sono reduci da un periodo a dir poco da incubo. Brescia, infatti, ha perso gli ultimi sette incontri disputati tra campionato e coppa e non vince da un mese ormai. La Germani, attualmente, occupa l’ultimo posto del suo girone, con un record di 1-5, e ha assolutamente bisogno di ritrovare il successo non solo per mettere fine a questo momento no, ma anche per rilanciare un minimo le proprie ambizioni nella seconda competizione continentale. Il Mornar Bar, però, non è certo una rivale abbordabile. I montenegrini stanno vivendo un ottimo momento di forma e in Lega Adriatica, al momento, occupano il terzo posto con un record di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Germanitorna in campoin, alle 20.30, per il match che la vede contrapposta ai montenegrini delBar. I lombardi sono reduci da un periodo a dir poco da incubo., infatti, ha perso gli ultimi sette incontri disputati tra campionato e coppa e non vince da un mese ormai. La Germani, attualmente, occupa l’ultimo posto del suo girone, con un record di 1-5, e ha assolutamente bisogno di ritrovare il successo non solo per mettere fine a questo momento no, ma anche per rilanciare un minimo le proprie ambizioni nella seconda competizione continentale. IlBar, però, non è certo una rivale abbordabile. I montenegrini stanno vivendo un ottimo momento di forma e in Lega Adriatica, al momento, occupano il terzo posto con un record di ...

AllAroundnet : 7DAYS Eurocup #Round8 2020-21: la Germani Brescia deve - AllAroundnet : 7DAYS Eurocup #Round8 2020-21: la Germani Brescia deve vincere in casa vs il Mornar - LeonessaBrescia : La Germani attende il Mornar Bar, Brescia cerca in Europa un successo per sbloccarsi ?? - spel81 : Da domenica Brescia è attesa a 'una settimana da Eurolega' Domenica 15 vs. Dolomiti Energia Trentino Mercoledì 18… -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia Mornar 7DAYS Eurocup #Round8 2020-21: la Germani Brescia deve vincere in casa vs il Mornar Bar per invertire il trend negativo all-around.net Brescia-Mornar Bar oggi: orario, tv, streaming, programma EuroCup basket 2020-2021

La Germani Brescia torna in campo oggi in Eurocup, alle 20.30, per il match che la vede contrapposta ai montenegrini del Mornar Bar. I lombardi sono reduci da un periodo a dir poco da incubo. Brescia, ...

Virtus Segafredo Bologna : Ana-Marija Begic protagonista con la Nazionale Croata

In questo sito utilizziamo cookies propri e di terze parti per migliorare la navigazione e poter offrire contenuti e messaggi pubblicitari personalizzati. Nelle impostazioni del tuo browser puoi modif ...

La Germani Brescia torna in campo oggi in Eurocup, alle 20.30, per il match che la vede contrapposta ai montenegrini del Mornar Bar. I lombardi sono reduci da un periodo a dir poco da incubo. Brescia, ...In questo sito utilizziamo cookies propri e di terze parti per migliorare la navigazione e poter offrire contenuti e messaggi pubblicitari personalizzati. Nelle impostazioni del tuo browser puoi modif ...