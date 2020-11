Bitcoin tocca un nuovo ATH contro 7 valute mondiali (Di mercoledì 18 novembre 2020) Bitcoin (BTC) si sta rapidamente avvicinando al suo precedente massimo storico (ATH) di 20.000$ per moneta, e si trova appena sopra 18.000$, in questo momento. La moneta è aumentata di quasi il 18% negli ultimi 7 giorni e di quasi il 10% nelle ultime 24 ore. Tuttavia, è così solo se si rapporta il suo prezzo rispetto al dollaro USA. La moneta ha già superato il suo vecchio ATH contro altre sette valute in tutto il mondo. Il prezzo di BTC verso il suo massimo storico Bitcoin dista solo 2.000$ dal suo ATH, almeno per quanto riguarda l’USD. Tuttavia, allontanandosi dal dollaro USA, il prezzo di BTC ha già superato i precedenti record in termini di altre valute. Secondo un recente tweet pubblicato da Alistair Milne, ci sono già sette nazioni in cui Bitcoin vale di più nelle ... Leggi su invezz (Di mercoledì 18 novembre 2020)(BTC) si sta rapidamente avvicinando al suo precedente massimo storico (ATH) di 20.000$ per moneta, e si trova appena sopra 18.000$, in questo momento. La moneta è aumentata di quasi il 18% negli ultimi 7 giorni e di quasi il 10% nelle ultime 24 ore. Tuttavia, è così solo se si rapporta il suo prezzo rispetto al dollaro USA. La moneta ha già superato il suo vecchio ATHaltre settein tutto il mondo. Il prezzo di BTC verso il suo massimo storicodista solo 2.000$ dal suo ATH, almeno per quanto riguarda l’USD. Tuttavia, allontanandosi dal dollaro USA, il prezzo di BTC ha già superato i precedenti record in termini di altre. Secondo un recente tweet pubblicato da Alistair Milne, ci sono già sette nazioni in cuivale di più nelle ...

KuCoinItalia : #Bitcoin tocca i $17.000!?? #Long o #short??? No #KuCoin account? Registrati qui! - Bitcoin_RT : RT @MrWoland6: Nel caso ve lo siate persi: Bitcoin Cash tocca minimi record vs. Bitcoin a pochi giorni da un nuovo hard fork. (Una Hard For… - MrWoland6 : Nel caso ve lo siate persi: Bitcoin Cash tocca minimi record vs. Bitcoin a pochi giorni da un nuovo hard fork. (Una… - PjRisk : Nuovo #Video su #EasyTrading : - InvestingItalia : Bitcoin Cash tocca minimi record vs. Bitcoin a pochi giorni da un nuovo hard fork - -