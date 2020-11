Alberto Genovese ai pm durante l’interrogatorio: “Se l’ho fatto è per droga” (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’imprenditore Alberto Genovese, arrestato con l’accusa di aver violentato una ragazza di 18 anni a casa sua dopo un festino a base di sesso e droga, è stato interrogato oggi dagli inquirenti in Procura. Per quasi 5 ore Genovese ha risposto alle domande della pm Rosaria Stagnaro, e a quelle dell’aggiunto, Maria Letizia Mannella. Era presente anche il capo della Mobile, Marco Calì, che ha condottò le indagini e gli avvocati di Genovese. Secondo quanto riporta l’agenzia Agi, il fondatore di Facile.it (società da cui è uscito nel 2014) ha premesso di “avere problemi con la droga da anni”, e di essere dipendente da diverse sostanze. All’inizio del colloquio, intorno alle 10, l’imprenditore aveva chiesto un rinvio dell’interrogatorio, ma è stata la pm Rosaria Stagnaro a prospettargli la possibilità di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’imprenditore, arrestato con l’accusa di aver violentato una ragazza di 18 anni a casa sua dopo un festino a base di sesso e droga, è stato interrogato oggi dagli inquirenti in Procura. Per quasi 5 oreha risposto alle domande della pm Rosaria Stagnaro, e a quelle dell’aggiunto, Maria Letizia Mannella. Era presente anche il capo della Mobile, Marco Calì, che ha condottò le indagini e gli avvocati di. Secondo quanto riporta l’agenzia Agi, il fondatore di Facile.it (società da cui è uscito nel 2014) ha premesso di “avere problemi con la droga da anni”, e di essere dipendente da diverse sostanze. All’inizio del colloquio, intorno alle 10, l’imprenditore aveva chiesto un rinvio del, ma è stata la pm Rosaria Stagnaro a prospettargli la possibilità di ...

