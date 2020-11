Una vita anticipazioni: Felicia trama con Ledesma? Emilio deluso (Di martedì 17 novembre 2020) Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 18 novembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38: domani vedremo su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1079. Mauro è tornato ad Acacias 38 ma ha il cuore pieno di dolore. Infatti ha una brutta notizia da dare a Felipe e parla di quello che è successo con Teresa. Felipe infatti gli dice che può comprenderlo, visto che anche lui ha perso la sua amata Celia e allora Mauro inizia a raccontare quanto accaduto. Nel frattempo Felicia si mette in contatto con Ledesma e gli dice che ha una proposta da fargli…Vediamo quindi cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, ecco quelle che sono le anticipazioni. UNA vita anticipazioni: LA ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 17 novembre 2020) Cosa succederà nella puntata di Unain onda domani 18 novembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38: domani vedremo su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1079. Mauro è tornato ad Acacias 38 ma ha il cuore pieno di dolore. Infatti ha una brutta notizia da dare a Felipe e parla di quello che è successo con Teresa. Felipe infatti gli dice che può comprenderlo, visto che anche lui ha perso la sua amata Celia e allora Mauro inizia a raccontare quanto accaduto. Nel frattemposi mette in contatto cone gli dice che ha una proposta da fargli…Vediamo quindi cosa succederà nella puntata di Unadi domani, ecco quelle che sono le. UNA: LA ...

