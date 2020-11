Tante classi in quarantena ed un morto | l' evoluzione del virus nel Cesenate

ineedsomesleepK : @AzzolinaLucia Vi rendete conto di quante volte accade che classi e docenti finiscano in isolamento fiduciario, pro… - danielapoli : RT @librerieCoop: Anche quest'anno le - ioleggoperche : RT @librerieCoop: Anche quest'anno le - librerieCoop : Anche quest'anno le - caria_mauro : @CriticaScient @IgEnd_ @Agenzia_Ansa Ma intendono quelli dell' aperitivo, dell'involtino o anche quelli che facevan… -

Ultime Notizie dalla rete : Tante classi

CesenaToday

RIETI - Covid e quotidianità. Sono tante le novità diventate ormai quasi familiari introdotte per far fronte alla pandemia un po’ in tutti i settori e, tra questi, forse uno ...Attraverso le pagine del Xbox Wire, The Coalition ha svelato le novità di Operation 5: Hollow Storm di Gears 5, la quinta e nuova Operazione che sarà aggiunta nel gioco nel corso delle prossime ore, a ...