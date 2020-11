Sfugge ai genitori e va in strada: bambina di 3 anni travolta da un’auto (Di martedì 17 novembre 2020) Una bambina di tre anni a Bologna è sfuggita dal controllo dei genitori ed è scappata in strada. Un’auto, che era appena uscita dal parcheggio, l’ha investita. Le sue condizioni non sembrano essere, per fortuna, gravi. Oggi pomeriggio a Baricella, in provincia di Bologna, una bambina è stata investita da un’auto. La piccola, di 3 … L'articolo Sfugge ai genitori e va in strada: bambina di 3 anni travolta da un’auto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 17 novembre 2020) Unadi trea Bologna è sfuggita dal controllo deied è scappata in. Un’auto, che era appena uscita dal parcheggio, l’ha investita. Le sue condizioni non sembrano essere, per fortuna, gravi. Oggi pomeriggio a Baricella, in provincia di Bologna, unaè stata investita da un’auto. La piccola, di 3 … L'articoloaie va indi 3da un’auto proviene da www.meteoweek.com.

mpersivale : @riotta @TheAtlantic @LaStampa @MassimGiannini Dinamiche affascinanti, come gli eserciti di ragazzi reclutati dall’… - armdigennaro : RT @stefanoepifani: Ciò che sfugge è che il punto non è tanto se esista o meno il bambino (o i di lui genitori) che manda lettere a Conte,… - framarinucci : RT @stefanoepifani: Ciò che sfugge è che il punto non è tanto se esista o meno il bambino (o i di lui genitori) che manda lettere a Conte,… - egos23 : RT @stefanoepifani: Ciò che sfugge è che il punto non è tanto se esista o meno il bambino (o i di lui genitori) che manda lettere a Conte,… - stefanoepifani : Ciò che sfugge è che il punto non è tanto se esista o meno il bambino (o i di lui genitori) che manda lettere a Con… -

Ultime Notizie dalla rete : Sfugge genitori Sfugge ai genitori e va in strada: bambina di 3 anni travolta da un’auto MeteoWeek Bologna, bimba di tre anni attraversa la strada e viene investita da un’auto: è grave

Una bambina di appena tre anni è stata investita da un’auto oggi pomeriggio a Baricella, in provincia di Bologna ...

San Giorgio piange Nissim Contente, durante la guerra si salvò nascondendosi in comune

Nissim Contente da ottobre 1943 a maggio 1945 si nascose con la famiglia in comune per sfuggire alle leggi razziali fasciste. È scomparso a 95 anni ...

Una bambina di appena tre anni è stata investita da un’auto oggi pomeriggio a Baricella, in provincia di Bologna ...Nissim Contente da ottobre 1943 a maggio 1945 si nascose con la famiglia in comune per sfuggire alle leggi razziali fasciste. È scomparso a 95 anni ...