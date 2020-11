Serata di fuoco al Gf Vip tra Matilde e Franceska: "Un autore ha evitato che arrivassero alle mani" - (Di martedì 17 novembre 2020) Francesca Galici Alla fine della puntata in diretta, Matilde Brandi e Franceska Pepe sono quasi arrivate alle mani: solo l'intervento di un autore ha evitato la rissa Che tra Matilde Brandi e Franceska Pepe non scorra buon sangue è ormai acclarato. Le due già nella casa del Grande Fratello hanno mostrato di non avere feeling, di non essere in sintonia ma dall'uscita della shhowgirl romana la situazione tra le due sembra essere precipitata e le due, in più di una occasione, si è quasi sfiorata la rissa. L'ultimo episodio è accaduto ieri dopo la diretta del Grande Fratello ma tra Matilde e Franceska ci sono dei precedenti sia a Live - Non è la d'Urso e sia al Grande ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 17 novembre 2020) Francesca Galici Alla fine della puntata in diretta,Brandi ePepe sono quasi arrivate: solo l'intervento di unhala rissa Che traBrandi ePepe non scorra buon sangue è ormai acclarato. Le due già nella casa del Grande Fratello hanno mostrato di non avere feeling, di non essere in sintonia ma dall'uscita della shhowgirl romana la situazione tra le due sembra essere precipitata e le due, in più di una occasione, si è quasi sfiorata la rissa. L'ultimo episodio è accaduto ieri dopo la diretta del Grande Fratello ma traci sono dei precedenti sia a Live - Non è la d'Urso e sia al Grande ...

