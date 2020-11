Sanità Calabria, Gaudio commissario. Gino Strada: “Nessun tandem con lui” (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov – Il governo giallofucsia deve ancora capire come coinvolgere Gino Strada nella gestione della sanità calabrese. Il fondatore della Ong Emergency intanto ci tiene a precisare che non ci sarà “alcun tandem con il commissario Eugenio Gaudio”, nominato ieri in Consiglio dei ministri dopo che il ministro della Salute Roberto Speranza ha fatto dimettere Giuseppe Zuccatelli. E’ questa la nuova puntata – diciamo così – della tragica farsa del commissariamento della sanità calabrese dopo che era stato rimosso Cotticelli in fretta e furia a seguito della figuraccia rimediata in diretta tv sul piano anti-Covid. Il neo commissario Gaudio indagato dalla procura di Catania Dopo una settimana di polemiche e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov – Il governo giallofucsia deve ancora capire come coinvolgerenella gestione della sanità calabrese. Il fondatore della Ong Emergency intanto ci tiene a precisare che non ci sarà “alcuncon ilEugenio”, nominato ieri in Consiglio dei ministri dopo che il ministro della Salute Roberto Speranza ha fatto dimettere Giuseppe Zuccatelli. E’ questa la nuova puntata – diciamo così – della tragica farsa del commissariamento della sanità calabrese dopo che era stato rimosso Cotticelli in fretta e furia a seguito della figuraccia rimediata in diretta tv sul piano anti-Covid. Il neoindagato dalla procura di Catania Dopo una settimana di polemiche e ...

matteorenzi : Il Governo farebbe bene a nominare Gino Strada commissario per la sanità in #Calabria subito. Qui spiego perché… - fattoquotidiano : Eugenio Gaudio, il nuovo commissario alla Sanità in Calabria è indagato nell’inchiesta sui concorsi all’università… - matteosalvinimi : ??Il commissario del governo #Zuccatelli, quello dei consigli su 'lingua in bocca per 15 minuti', si è dimesso. Bene… - S1Tv : Gaudio nuovo commissario sanità in Calabria,sen. Granato (M5S): nomina inadeguata - nfswitalia : RT @francescatotolo: #Zuccatelli, secondo commissario alla Sanità in #Calabria saltato, si candidò nel 2018 con #LeU (partito della #Boldri… -

