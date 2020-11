Pakistan | ambasciatore francese espulso per le vignette su Maometto

(Di martedì 17 novembre 2020) Il premier delImran Khan e i ministri dell’interno e degli affari religiosi hanno raggiunto l’accordo. Vengono dunque assecondate le richieste da parte degli integralisti, che in questi giorni hanno inscenato diverse proteste. Il Governo delha deciso di passare alle maniere forti, dopo i disordini ai quali si è assistito nei giorni … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

globalistIT : - fabiodellanno : RT @GeopoliticalCen: La Repubblica Islamica del Pakistan espelle l'ambasciatore francese. La protesta nel paese dell'Asia meridionale contr… - SonnoRagione : RT @GeopoliticalCen: La Repubblica Islamica del Pakistan espelle l'ambasciatore francese. La protesta nel paese dell'Asia meridionale contr… - bisagnino : Pakistan espellerà ambasciatore francese per le vignette su Maometto - Pasquale_Mereu : RT @GeopoliticalCen: La Repubblica Islamica del Pakistan espelle l'ambasciatore francese. La protesta nel paese dell'Asia meridionale contr… -

Ultime Notizie dalla rete : Pakistan ambasciatore

la Repubblica

Scontro tra Pakistan e Francia dopo la decapitazione dell'insegnante che aveva mostrato le vignette in classe: il paese asiatico non nominerà un suo ambasciatore e boicotterà i prodotti francesi ...La decisione dopo l'accordo del governo di Islamabad con i leader del movimento fondamentalista islamico, che da due giorni mobilitava migliaia di manifestanti in un sit-in di protesta ...