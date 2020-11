“Mascherine provocano demenza” | ma il parere della neurologa è smentito dalla comunità scientifica

Leggi su bufale

(Di martedì 17 novembre 2020) Le mascherinedemenza? Questo è quanto riportato dal sito OltreTV in un articolo pubblicato il 16 novembre 2020. Gli autori riprendono le dichiarazioni rilasciateMargarita Griesz-Brisson, direttriceLondon Neurology & Pain Clinic (qui la scheda), in un video diventato virale ma poi censurato. Secondo le sue affermazioni, l’uso prolungato delle mascherine ci esporrebbe a una riduzione dell’ossigeno e a un apporto eccessivo di anidride carbonica. Conseguenza immediata di questo processo sarebbe un’inibizione dello sviluppo del cervello con effetti irreversibili. Su The Living Spirits riportano la traduzione in italiano delle affermazionidottoressa Brisson. La carenza di ossigeno volutamente indotta è un pericolo ...