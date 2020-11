Mara Venier, il video dello scherzo del nipote dopo Domenica In (Di martedì 17 novembre 2020) La bellezza del “lavoro” di nonna. Mara Venier ha ripreso ormai da tempo in mano le redini della sua trasmissione del cuore, Domenica In, e il pubblico la vede come una persona di casa. Tra le sue mura domestiche però c’è chi l’aspetta in un ruolo totalmente diverso, quello di nonna e l’amore del nipote Claudietto è importantissimo per lei. Mara Venier e il video con il nipotino La Domenica In di Mara Venier finisce e alla conduttrice non resta che tornare a casa. Il suo rientro tra le mura domestiche è filmato ed è un classico a cui le nonne incappano spesso. Il nipote Claudietto e Nicola Carraro, complice silenzioso, si nascondono ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 17 novembre 2020) La bellezza del “lavoro” di nonna.ha ripreso ormai da tempo in mano le redini della sua trasmissione del cuore,In, e il pubblico la vede come una persona di casa. Tra le sue mura domestiche però c’è chi l’aspetta in un ruolo totalmente diverso, quello di nonna e l’amore delClaudietto è importantissimo per lei.e ilcon il nipotino LaIn difinisce e alla conduttrice non resta che tornare a casa. Il suo rientro tra le mura domestiche è filmato ed è un classico a cui le nonne incappano spesso. IlClaudietto e Nicola Carraro, complice silenzioso, si nascondono ...

RaiPlay : Un momento emozionante a #DomenicaIn: @TizianoFerro canta 'E ti vengo a cercare' di Franco Battiato e si racconta a… - TizianoFerro : Quasi pronto per il collegamento con la mitica Mara Venier Oggi alle 14.00, DOMENICA IN @RaiUno - Almost ready!… - FLORAFranci : Mara Venier torna a casa dopo Domenica In e il nipotino le fa una sorpresa: il video è virale - Ibmdr_Social : A #domenicain (su @RaiUno),Mara Venier ci ha fatto emozionare con #SinisaMihajlovic e sua moglie Arianna. Sinisa c… - franciiscooo8 : @VinEnzo90 Vai a segarti su Mara Venier va -