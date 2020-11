Le code per le sneakers Lidl dimostrano che non abbiamo imparato nulla (Di martedì 17 novembre 2020) La notizia gira già da quest’estate specialmente tra gli appassionati di sportswear e fashion. Negli scorsi mesi in alcuni paesi europei come UK, Belgio, Germania, Finlandia e Paesi Bassi, la catena tedesca di hard discount Lidl ha iniziato a vendere nei propri punti vendita delle sneakers con il proprio marchio che sono andate rapidamente a ruba e diventati di culto assoluto nel mondo dei fashion victim e nel sottoinsieme degli sneakers addicted. Perché? Per una serie di motivi. Il primo è per l’aspetto – colori sgargianti che ricalcano le sneaker oggetto delle fortunate co-lab degli stilisti di streetswear con le griffe di alta moda, quelle un po’ grosse e chunky chiamate nel settore “Daddy Shoes” perché simili alle vecchie New Balance dei babbi americani. Poi per il ... Leggi su wired (Di martedì 17 novembre 2020) La notizia gira già da quest’estate specialmente tra gli appassionati di sportswear e fashion. Negli scorsi mesi in alcuni paesi europei come UK, Belgio, Germania, Finlandia e Paesi Bassi, la catena tedesca di hard discountha iniziato a vendere nei propri punti vendita dellecon il proprio marchio che sono andate rapidamente a ruba e diventati di culto assoluto nel mondo dei fashion victim e nel sottoinsieme degliaddicted. Perché? Per una serie di motivi. Il primo è per l’aspetto – colori sgargianti che ricalcano le sneaker oggetto delle fortunate co-lab degli stilisti di streetswear con le griffe di alta moda, quelle un po’ grosse e chunky chiamate nel settore “Daddy Shoes” perché simili alle vecchie New Balance dei babbi americani. Poi per il ...

DEARTAEY0NG : Comunque, vi lascio qui il codice per il buono da €15 in caso dovesse servirvi. Scarica l'app da questo link:… - lucainge_tweet : Prezzi Aldi anche a Natale, per dolci e piatti gourmet - MicK_ele : Articolo da leggere per capire la differenza con la quale un medesimo episodio (code di sciatori in Italia e in Svi… - astralmobilita : [AGG]?????? #SS2Bis #CassiaBis #Veientana Cantieri mobili per #lavori di sfalcio erba a cura di Anas Code tra… - doramengoni : Poi quando chiami la gente pecore da recintare si offendono pure... Tutti a correre per la stessa cosa. Stessa co… -