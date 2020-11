La matematica non è un’opinione. Per tutti, non per Di Maio (Di martedì 17 novembre 2020) Attenzione, attenzione: questo non è un articolo a favore o contro i fondi del Meccanismo Europeo di Stabilità. Si tratta di un pezzo in cui si analizzano alcune dichiarazioni recenti messe a confronto con altre del passato. E l’occhio di bue oggi si sposta, inevitabilmente, sulle dichiarazioni di Luigi Di Maio sul Mes. Parole condivise sui social – come ormai di routine in una politica sempre più votata a Facebook, Instagram e Twitter che alla realtà – che mostrano un intriso di populismo. Due dichiarazioni che vanno una contro l’altra. Evidentemente l’ex capo politico del Movimento 5 Stelle e attuale Ministro degli Esteri non doveva essere fortissimo in matematica. LEGGI ANCHE > De Luca su Di Maio: «Anche solo il suo nome mi provoca reazioni di istinto che voglio ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 17 novembre 2020) Attenzione, attenzione: questo non è un articolo a favore o contro i fondi del Meccanismo Europeo di Stabilità. Si tratta di un pezzo in cui si analizzano alcune dichiarazioni recenti messe a confronto con altre del passato. E l’occhio di bue oggi si sposta, inevitabilmente, sulle dichiarazioni di Luigi Disul Mes. Parole condivise sui social – come ormai di routine in una politica sempre più votata a Facebook, Instagram e Twitter che alla realtà – che mostrano un intriso di populismo. Due dichiarazioni che vanno una contro l’altra. Evidentemente l’ex capo politico del Movimento 5 Stelle e attuale Ministro degli Esteri non doveva essere fortissimo in. LEGGI ANCHE > De Luca su Di: «Anche solo il suo nome mi provoca reazioni di istinto che voglio ...

La prima squadra lotta per evitare la retrocessione, il Portogallo gioca per chiudere al meglio nonostante la matematica certezza del secondo ... "Contro avversari del calibro del Portogallo non puoi ...

I Matematici, gestori delle immense potenze di calcolo che comandano gli algoritmi e indirizzano (anche) verso il transumanesimo, ci condurranno – o probabilmente ci hanno già condotto – in una dimens ...

