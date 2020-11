La Fifa lavora a un Var semi-automatico per il fuorigioco (Di martedì 17 novembre 2020) La Fifa continua a lavorare per implementare il VAR, soprattutto dal punto di vista tecnologico. “Il Fifa Working Group for Innovation Excellence si è riunito il 27 ottobre per coordinare i prossimi passi nello sviluppo della tecnologia VAR”, ha spiegato la federcalcio internazionale in un comunicato. “Un argomento chiave è stato lo sviluppo del concetto … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 17 novembre 2020) Lacontinua are per implementare il VAR, soprattutto dal punto di vista tecnologico. “IlWorking Group for Innovation Excellence si è riunito il 27 ottobre per coordinare i prossimi passi nello sviluppo della tecnologia VAR”, ha spiegato la federcalcio internazionale in un comunicato. “Un argomento chiave è stato lo sviluppo del concetto … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

dadoSuperSantos : RT @CalcioFinanza: La Fifa lavora a un Var semi-automatico per il fuorigioco - Alessio_Ram : RT @CalcioFinanza: La Fifa lavora a un Var semi-automatico per il fuorigioco - Jack91x : RT @CalcioFinanza: La Fifa lavora a un Var semi-automatico per il fuorigioco - sportli26181512 : #Notizie #Fifa La Fifa lavora a un Var semi-automatico per il fuorigioco: La FIFA continua a lavorare per implement… - Michael58739848 : RT @CalcioFinanza: La Fifa lavora a un Var semi-automatico per il fuorigioco -

Ultime Notizie dalla rete : Fifa lavora Il lavoro tra Veneto ed estero: una questione di “appeal” Metropolitano.it Al via Egency Masterclass, percorso formativo su Fifa ideato da Egency Esport

Quotidiano online della città di Cerignola. Il più letto nel Basso Tavoliere. Notizie su cronaca, politica, sport, attualità ...

FIFA 21 permetterà di monitorare i FIFA Point spesi e limitare gli acquisti in game

All'interno di FIFA 21 sta arrivando un grande cambiamento per il franchise: EA Sports presto consentirà di imporre limiti all'importo che si spende per i FIFA Point. Questa decisione probabilmente ar ...

Quotidiano online della città di Cerignola. Il più letto nel Basso Tavoliere. Notizie su cronaca, politica, sport, attualità ...All'interno di FIFA 21 sta arrivando un grande cambiamento per il franchise: EA Sports presto consentirà di imporre limiti all'importo che si spende per i FIFA Point. Questa decisione probabilmente ar ...