Il video della piccola Noemi | la mamma | “Invalida a vita per colpa della camorra”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Lei è” a “4 anni è stata colpita in modo gravissimo da un proiettile vagante destinato ad altri in un agguato di camorra” avvenuto a “Napoli il 3 maggio 2019 mentre passeggiava mano a mano con i nonni in un pomeriggio qualunque fuori ad un bar“. Comincia così il racconto diTania che sui social ha pubblicato unfiglioletta che da oltre un anno e mezzo è costretta ad indossare un busto ortopedico per camminare in equilibrio.convive con una invalidità permanente ed è sottoposta a continui controlli medici e a nuovi interventi chirurgici. La famiglia, in vista del processo d’Appello dopo la condanna in primo ...