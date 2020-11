Gerry Scotti | incredibile dimagrimento | Tu si Que Vales a rischio?

Leggi su chenews

(Di martedì 17 novembre 2020), come in tantissimi già sapranno, è finalmente guarito dal Covid-19 ma è molto dimagrito ed ha qualche dolore: ‘Tu Si Que‘ a, Fonte foto: GettyImagesAmatissimo, molto seguito ed apprezzato dal pubblico,è finalmente guarito dal Covid-19, ma è molto dimagrito e ancora qualche dolore: a‘Tu Si Que‘? Il noto conduttore è ritornato a casa lo scorso 16 novembre lasciando finalmente l’ospedale milanese dov’è stato ricoverato dopo aver avuto alcune problematiche a causa del Covid; la permanenza in ospedale perè durata ben 13 ...