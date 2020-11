Airbnb pronta per il debutto in Borsa entro fine anno

Leggi su wired

(Di martedì 17 novembre 2020) (Photo by Filip Radwanski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Il peggio sembra passato pere questa volta ci siamo davvero. Il colosso degli affitti brevi ha reso noto il piano per il suoina dicembre e vola così verso la quotazione a Wall Street, forte soprattutto di un ultimo trimestre in cui è riuscita a mettere a segno nuovi profitti nonostante le limitazioni agli spostamenti e le misure anti Covid-19 in vigore nelle principali città in cui è attiva la piattaforma. Secondo quanto riportato, a settembre la compagnia ha chiuso i bilanci con utili di 219 milioni di dollari, per la prima volta in attivo nel 2020, su 1,34 miliardi di dollari di entrate. Si tratta di un recupero notevole, considerando il crollo a picco di oltre il 90% sulle prenotazioni nei mesi del primo lockdown. ...