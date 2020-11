Uscì dal coma ascoltando Venditti, ora scrive per la mamma (Di lunedì 16 novembre 2020) ROMA, 16 NOV - Nel dicembre del '92, quando la sua storia commosse l'Italia per il risveglio dal coma sulle note della canzone di Antonello Venditti "Dimmelo tu cos'è", Gianluca Sciortino aveva solo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 16 novembre 2020) ROMA, 16 NOV - Nel dicembre del '92, quando la sua storia commosse l'Italia per il risveglio dalsulle note della canzone di Antonello"Dimmelo tu cos'è", Gianluca Sciortino aveva solo ...

Marghefal : @YleniaConLaY Rosalinda l’altra volta disse a Max che se sarebbe uscito il suo percorso non sarebbe stato più lo st… - scemochileggeah : @RositaAmoruso Sono d’accordissimo, non l’ho mai giustificata per quelle parole...però credo che twitter sia davver… - zziatizia : Disse Harry quando uscì il suo nome dal calice di fuoco - 58Giacomo : RT @pampam77019344: Spring affair Donna Summer Nel 1976 uscì il quarto album della Regina della disco di quegli anni dal titolo 'Four seas… - lu_ci61 : RT @pampam77019344: Spring affair Donna Summer Nel 1976 uscì il quarto album della Regina della disco di quegli anni dal titolo 'Four seas… -

Ultime Notizie dalla rete : Uscì dal Così la Cina esclude gli Usa dal Sudest Asiatico. Il commento di Amighini (Ispi) Formiche.net