Sergio Ramos: “Non penso al ritiro, ho voglia di continuare e calciare i rigori” (Di lunedì 16 novembre 2020) Sergio Ramos, dopo aver annullato la conferenza stampa con la Spagna, ha parlato sui social della Nazionale del suo momento e del futuro con le Furie Rosse: “Lasciare la Nazionele? Finché il fisico mantiene e, soprattutto, la mia testa io resto. Ho ancora molta gioia di voler continuare a venire, indossando la mia maglia, e rappresentare il mio Paese. Finché rimarrà intatto, continuerò. Mio nonno mi ha detto di non smettere di mettere il mattone quotidiano. Questa è una questione di costanza e perseveranza. Il prossimo rigore? Lo tirerò, ovviamente, altrimenti non sarei più me stesso. Tutto è uno stato d’animo, di fiducia. Quando arriverà il momento, lascerò il rigore a un compagno di squadra. Rischiamo di essere in Final Four e quale modo migliore ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 16 novembre 2020), dopo aver annullato la conferenza stampa con la Spagna, ha parlato sui social della Nazionale del suo momento e del futuro con le Furie Rosse: “Lasciare la Nazionele? Finché il fisico mantiene e, soprattutto, la mia testa io resto. Ho ancora molta gioia di volera venire, indossando la mia maglia, e rappresentare il mio Paese. Finché rimarrà intatto, continuerò. Mio nonno mi ha detto di non smettere di mettere il mattone quotidiano. Questa è una questione di costanza e perseveranza. Il prossimo rigore? Lo tirerò, ovviamente, altrimenti non sarei più me stesso. Tutto è uno stato d’animo, di fiducia. Quando arriverà il momento, lascerò il rigore a un compagno di squadra. Rischiamo di essere in Final Four e quale modo migliore ...

EURO2020 : Europe's most capped ?? 177: Sergio Ramos ???? 176: Buffon ???? 169: Ronaldo ???? #NationsLeague - clikservernet : Dalla Francia: nessun interesse del Psg per Sergio Ramos - Noovyis : (Dalla Francia: nessun interesse del Psg per Sergio Ramos) Playhitmusic - - QqTulis : - fatimasalass : Sergio ramos JAHSJAHSJSJ HONEY TE QUIERO -