Sci alpino, mercoledì la partenza per Levi: Goggia rimarrà ad allenarsi (Di lunedì 16 novembre 2020) Ultimi allenamenti e poi la partenza con destinazione Finlandia. Mercoledì 18 novembre le sette convocate dall’allenatore responabile Matteo Guadagnini, ossia Irene Curtoni, Lara Della Mea, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Marta Bassino, Federica Brignone e Serena Viviani, voleranno a Levi dove sabato 21 e domenica 22 si disputeranno due slalom speciali valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020/2021. Sofia Goggia, che non prenderà parte alle gare di Levi, rimane invece sul ghiacciaio al confine fra Italia e Svizzera per allenarsi fino a giovedì 19 novembre con il direttore tecnico Gianluca Rulfi, in compagnia del team delle polivalenti con Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Nicol Delago, Verena Gasslitter, Roberta Melesi e Laura Pirovano, ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 novembre 2020) Ultimi allenamenti e poi lacon destinazione Finlandia. Mercoledì 18 novembre le sette convocate dall’allenatore responabile Matteo Guadagnini, ossia Irene Curtoni, Lara Della Mea, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Marta Bassino, Federica Brignone e Serena Viviani, voleranno adove sabato 21 e domenica 22 si disputeranno due slalom speciali valevoli per la Coppa del Mondo di scifemminile 2020/2021. Sofia, che non prenderà parte alle gare di, rimane invece sul ghiacciaio al confine fra Italia e Svizzera perfino a giovedì 19 novembre con il direttore tecnico Gianluca Rulfi, in compagnia del team delle polivalenti con Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Nicol Delago, Verena Gasslitter, Roberta Melesi e Laura Pirovano, ...

