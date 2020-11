Rapina una coppia, ladro ferito con dei colpi sparati alle gambe (Di lunedì 16 novembre 2020) Aveva scelto una coppia come vittime di una sua Rapina, ma lui è un poliziotto e gli spara alle gambe. ferito ed arrestato. Fonte foto: (Web)Arrestato nella provincia di Napoli per tentata Rapina. Un uomo di 44 anni a Torre del Greco, ha semplicemente scelto la coppia sbagliata da puntare ed è stato anche ferito. La vittima era un poliziotto che, forse anche per non mettere in pericolo la fidanzata, ha scelto la via del fuoco sparando alle gambe del fuorilegge. Si cerca il complice. Leggi anche >>> Il Covid si prende sempre più giovani: 3 bimbi piangono la mamma poliziotta ferito durante una Rapina che tentava di compiere Lui ed un ... Leggi su chenews (Di lunedì 16 novembre 2020) Aveva scelto unacome vittime di una sua, ma lui è un poliziotto e gli sparaed arrestato. Fonte foto: (Web)Arrestato nella provincia di Napoli per tentata. Un uomo di 44 anni a Torre del Greco, ha semplicemente scelto lasbagliata da puntare ed è stato anche. La vittima era un poliziotto che, forse anche per non mettere in pericolo la fidanzata, ha scelto la via del fuoco sparandodel fuorilegge. Si cerca il complice. Leggi anche >>> Il Covid si prende sempre più giovani: 3 bimbi piangono la mamma poliziottadurante unache tentava di compiere Lui ed un ...

